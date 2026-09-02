Житель Дзержинска получил 21 год колонии за убийство незнакомки

Суд приговорил жителя Дзержинска к 21 году лишения свободы за жестокое убийство женщины. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В начале августа 2025 года полиция Дзержинска получила сообщение о том, что в лесополосе на улице Попова обнаружено тело 48-летней местной жительницы. Через некоторое время задержали 40-летнего мужчину, который признался в совершении преступления.

По данным следствия, 4 августа прошлого года мужчина выпивал в лесополосе и напал на незнакомую женщину. Он задушил ее, нанес несколько ударов молотком по голове, совершил действия сексуального характера и похитил имущество жертвы.

Суд вынес приговор: убийца отправится в колонию строгого режима на 21 год с ограничением свободы на два года.