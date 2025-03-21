В Хакасии девушка не пропустила пожарную машину на перекрестке и погибла

Жительница Хакасии не пропустила на перекрестке пожарную машину, мчащуюся на вызов, столкнулась с ней и погибла. Об этом рассказал 360.ru очевидец ДТП.

«Пожарная машина перевернулась на бок. Легковая всмятку», — добавил он.

По словам другого очевидца, грузовик буквально переехал легковушку. Спасти автомобилистку не успели.

Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее другая женщина погибла и два человека пострадали в аварии со скорой в Кузбассе. В городе Юрга пожилой водитель «Лады» не уступил дорогу медицинской машине, хотя та ехала со включенными мигалкой и сиреной. Автомобиль перевернулся, водитель и фельдшер получили травмы, 78-летняя пациентка умерла по дороге в больницу.