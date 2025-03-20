Сегодня 08:38 Скорая попала в страшное ДТП в Кузбассе Женщина погибла и 2 человека пострадали в ДТП со скорой в Кузбассе 0 0 0 Фото: МВД России по Кемеровской области — Кузбассу / Telegram Происшествия

Скорая помощь

ДТП

Водители

ДТП с участием скорой и легкового автомобиля произошло в Юрге. В результате аварии пострадали водитель скорой и фельдшер, пациентка скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

Авария произошла 19 марта примерно в 16:40 на перекрестке улиц Московской и Машиностроителей. «Предварительно установлено, что 72-летний водитель автомобиля Lada Kalina не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом», — сообщили в МВД. Спецавтомобиль перевернулся. Травмы получили 44-летний водитель и 54-летняя фельдшер.

Фото: МВД России по Кемеровской области — Кузбассу / Telegram

«Кроме того, 78-летняя пациентка скорой скончалась при дальнейшей транспортировке после ДТП, причина ее смерти устанавливается», — уточнили в полиции. В пресс-службе регионального СКР сообщили, что начали доследственную проверку по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ранее в центре Челябинска на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса произошло ДТП с участием реанимобиля Ford Transit.