В Хабаровском крае рассказали о спасении истощенного тигренка

Тигренка спасают от истощения в Хабаровском крае. Об этом рассказала пресс-служба Центра «Амурский тигр».

В середине декабря жители Комсомольского района нашли в лесу двух детенышей, один из которых был мертв. Животных передали в охотнадзор. Выжившего тигренка доставили в Хабаровск и поместили в вольер Службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий региона.

Детенышу диагностировали крайнюю степень истощения. Следов тигрицы на месте обнаружения животных не нашли.

«Скорее всего, самка оставила малышей в логове и ушла на охоту, с которой не вернулась. Возможно, по вине людей. Не дождавшись матери, котята отправились на поиски самостоятельно», — сообщил начальник Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края» Юрий Колпак.

«Амурский тигр» взял на себя содержание и ветеринарное сопровождение. Под присмотром врачей самка почувствовала себя лучше, но делать прогнозы пока рано. Сейчас главная цель — спасти жизнь детеныша.

Ранее молодого амурского тигра, отловленного после выхода к людям в Приморье, выпустили обратно в дикую природу.