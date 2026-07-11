В Хабаровском крае рухнул мост, река размыла дорогу
На фоне выхода реки Правая из берегов смыло мост в Хабаровском районе. Об этом 360.ru сообщил местный житель.
ЧП произошло в районе села Корсаково-2.
«Реки горные разлились, мост смыло в Хабаровском районе, несколько поселений оторвано от города», — отметил собеседник 360.ru.
В региональной прокуратуре проводят проверку по факту размытия полотна дороги Хабаровск — Казакевичево.
«На место незамедлительно выехал прокурор Хабаровского района Алексей Емельянцев.», — подчеркнули в ведомстве.
Прокуратура установила, что мост на этом участке рухнул из-за плохого ремонта. Подрядчик использовал некачественные бетонные плиты, что привело к разрушению переправы.
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