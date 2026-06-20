Дожди затопили дома и подвалы станицы на Ставрополье и оставили людей без света

Глава Ставрополья Владимиров рассказал о ликвидации последствий после дождей

Сильные дожди привели к локальным подтоплениям дворов, подвалов и хозяйственных построек жителей станицы Александрийской в Георгиевском районе Ставропольского края и нарушениям электроснабжения в ряде районов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров .

Он подчеркнул, что руководство муниципалитетов вместе со специалистами противопожарной аварийно-спасательной службой начало обход домов Александрийской для оценки ущерба.

Ремонтные службы локализовали крупные нарушения в электроснабжении жителей. Сейчас идет работа по возвращению света в дома нескольких населенных пунктов.

Владимиров подчеркнул, что руководителям районов необходимо держать ситуацию на личном контроле, оперативно устранять последствия непогоды и реагировать на обращения жителей.

Правительству края губернатор поручил продолжить мониторинг и при необходимости принимать дополнительные меры.

На прошлой неделе сошедший сель размыл автомобильную дорогу Полтавское — Богдановское — Степное в Ставропольском крае. Владимиров объявил, что трассу восстановят в ближайшее время.