В Хабаровском крае нашли двух пропавших в Охотском море рыбаков

В Хабаровском крае нашли двух рыбаков, которые пропали в Охотском море. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Мужчины 29 и 46 лет пропали 29 мая 2026 года. Они отправились на лодке с одного рыболовного участка на другой в заливе Николая Охотского моря. Обратно не вернулись.

«С воздуха было осмотрено более 800 квадратных километров акватории и побережья Охотского моря. Летчики и спасатели обнаружили терпящих бедствие рыбаков, их лодка на берегу была окружена льдинами», — заявили в МЧС.

Сами рыбаки рассказали спасателям, что угодили в шторм, судно набрало воды и почти наверняка затонуло бы, но начался отлив, благодаря чему им удалось выбраться на берег.

В итоге вертолет спасателей приземлился, и мужчин эвакуировали. Рыбаки держались бодро, но сильно замерзли. Их напоили горячим чаем, накормили и доставили в Николаевск-на-Амуре, где передали врачам скорой для медосмотра.

