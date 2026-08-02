В Хабаровском крае мужчина погиб при столкновении лодки и катера на Амуре

В ночь на 2 августа в акватории реки Амур в Хабаровском крае произошло столкновение резиновой лодки и катера. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону города Амурска, когда в нее врезался катер.

В результате ЧП лодка перевернулась, один мужчина погиб.

«Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и контролирует ход проведения доследственной проверки», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Пермском крае при опрокидывании лодки пропал человек. Судно перевернулось после столкновения с каменистой преградой.