Крупный пожар охватил частный дом в Центральном районе Сочи
Мощный пожар вспыхнул в Центральном районе Сочи. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось на Виноградной улице. Согласно данным ведомства, пламя охватило одноэтажный частый дом. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров.
В ликвидации возгорания были задействованы 14 спасателей и три единицы техники. Проводится проверка.
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