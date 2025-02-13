Крупный пожар охватил частный дом в Центральном районе Сочи

Мощный пожар вспыхнул в Центральном районе Сочи. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Происшествие случилось на Виноградной улице. Согласно данным ведомства, пламя охватило одноэтажный частый дом. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров.

В ликвидации возгорания были задействованы 14 спасателей и три единицы техники. Проводится проверка.

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