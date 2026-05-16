В Хабаровском крае автомобиль ушел под воду вместе с дорогой

В Хабаровском крае легковой автомобиль ушел под воду из-за размыва дороги. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash .

ЧП произошло на 28-м километре трассы рядом с Николаевском-на-Амуре. Сначала водители пытались вытащить застрявшую машину внедорожником и грузовиком, однако поток воды окончательно размыл насыпь и автомобиль полностью затонул. Позже к месту происшествия направили экскаватор.

В Прокуратуре Хабаровского края сообщили о начале проверки. Причиной размыва стало активное таяние большого объема снега, выпавшего зимой.

Движение по объездному участку дороги уже восстановили.

Ранее в Бутурлино в Серпухове заработал временный проезд на мосту на время капитального ремонта основного моста.