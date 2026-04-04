Временный проезд заработал на мосту в Бутурлино в Серпухове

В деревне Бутурлино городского округа Серпухов начал функционировать временный проезд для легкового транспорта на время капитального ремонта основного моста. Переправа предназначена для машин массой до 3,5 тонны.

Ремонт автомобильного моста находится на личном контроле главы округа Алексея Шимко. Это ключевая транспортная артерия муниципалитета — от нее зависят комфорт жителей и связь между районами. Работы идут в штатном режиме, по графику.

На данный момент подрядчик укрепляет объездную дорогу: откосы уже усиливают габионами, чтобы предотвратить размыв основания водой. Также монтируются локальные очистные сооружения, ведется подготовка временного проезда к асфальтированию — сейчас он засыпан щебеночно-песочной смесью.

На площадке задействовано четыре единицы техники и 12 рабочих. Срок окончания всех работ — 31 июля 2026 года. Главная задача сейчас — обеспечить безопасное движение по временной схеме и сохранить бесперебойное транспортное сообщение.