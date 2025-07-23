В Хабаровске ввели режим ЧС из-за последствий ливней и шквалистого ветра

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук распорядился ввести в городе режим чрезвычайной ситуации для быстрой ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Шторм обрушился на регион вечером 23 июля. В результате сильного ветра и ливней без света остались около 1,8 тысячи объектов, в том числе 18 многоквартирных домов и 12 частных. На месте работает оперативный штаб, специалисты ведут подключение оставшихся потребителей.

Больше всего пострадали Индустриальный, Железнодорожный и Краснофлотский районы. Ветром повалило свыше 130 деревьев, повреждены автомобили и инфраструктура. Порывы достигали 22 метров в секунду, выпало 26 миллиметров осадков.

По данным краевого комитета по гражданской защите, в зоне стихии оказались восемь населенных пунктов, пострадали 78,9 тысяч человек. Полностью восстановить электроснабжение планируется до вечера среды.

Непогода бушует и в других российских городах. Так в центре Москвы накануне за день выпала треть июльской нормы осадков.