В Хабаровске самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет, летевший из Хабаровска в Богородское, вернулся из-за технической проблемы. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил техническую неисправность и запросил аварийную посадку в аэропорту вылета Хабаровск», — отметили в ведомстве.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Сотрудники аэропорта сработали оперативно. На борту было 33 человека — экипаж и пассажиры.

Хабаровская транспортная прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности полетов. Также на контроле соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.

Ранее самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия над Красноярским краем. Борт следовал в Иркутск. Экипаж подал код 7700, который означает аварийную или чрезвычайную ситуацию.