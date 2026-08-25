В Хабаровске мужчина с топором напал на мальчика на самокате

В Хабаровске мужчина с топором напал на ребенка, катающегося на самокате. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

ЧП случилось в поселке Горького. Мать ребенка в беседе с 360.ru заявила, что мальчик катался на самокате вместе с друзьями. Внезапно из-за гаражей вышел неизвестный мужчина и, не говоря ни слова, нанес ребенку удар обухом топора.

«Ни ребенок, ни мужчина, никто ничего не говорил. Просто они гуляли с мальчишками, катались на самокатах. <… > Мужчина вышел из-за гаражей, мальчишки поехали, тот размахнулся и ударил топором по ноге», — сказала она.

По словам женщины, сын получил легкий ушиб тканей — ссадину на ноге, чуть выше колена. По предварительной информации, он не единственный, на кого напал неизвестный.

Мать пострадавшего обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД России по Хабаровску заявили, что по факту случившегося начали проверку.