В Грузии по всей стране отключили электричество

В Грузии случился блэкаут, электричество отключили по всей стране. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Миллионы жителей Грузии и туристы остались без света. Домашний и мобильный интернет во время блэкаута работал с перебоями, уличное освещение работало в аварийном режиме.

«Блэкаут произошел из-за масштабного сбоя в энергетической компании», — отметили в телеграм-канале.

Электричества стране не было около двух часов. В первую очередь электроснабжение наладили в столице, специалисты работают над восстановлением системы энергоснабжения.

На Кубе 14 июля произошел третий с начала месяца блэкаут. Масштабное отключение электричества произошло из-за сбоя в работе ТЭЦ «Фелтон». Больше всего пострадали регионы на западе страны.