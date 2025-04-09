В Грузии произошло массовое отключение электричества из-за крупной аварии

В Грузии массово отключилось электричество после крупной аварии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичную электрораспределительную компанию «Телмико».

«Постепенно, в течение всей ночи, электроснабжение будет обеспечено всем абонентам», — уточнили специалисты.

Они также рекомендовали людям не паниковать, терпеливо ожидая завершения восстановительных работ. Пользователи соцсетей уже сообщили, что без света остались тысячи абонентов таких городов, как Батуми, Кутаиси, Поти, Гори и еще 11 городов. Кроме того, электричество пропало в нескольких районах Тбилиси.

До этого в феврале в грузинской столице отключали газ из-за повреждения центрального газопровода.

Несколько дней назад жители Алтая, Кузбасса и Хакасии остались без света из-за мощного шторма.