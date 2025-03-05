Пожар в торговом центре в Белгородской области ликвидировали
Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в поселке Разумное Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Площадь возгорания составила около 750 квадратных метров. Из горящего здания еще до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.
На месте работали 29 спасателей и 10 единиц техники.
Пожар вспыхнул ранее днем. Здание уничтожено практически полностью, в том числе сгорела популярная у местных жителей пиццерия. О причинах возгорания пока не сообщалось.
На актера «Вампиров средней полосы» завели дело об уклонении от армии
Захарову удивили слова Макрона на фоне отправки французского посла в Россию
Расчлененные останки девяти студентов нашли в автомобиле в Мексике
Украинские участники «Евровидения-2025» не вернулись на родину, уехав на отбор
Скидку в 50% ввели на детские билеты в поезда по России
«Забери свои слова обратно». Французы пришли в панику после ядерного шантажа Макрона
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте