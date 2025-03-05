Пожар в торговом центре в Белгородской области ликвидировали

Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в поселке Разумное Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Площадь возгорания составила около 750 квадратных метров. Из горящего здания еще до прибытия спасателей эвакуировались 20 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте работали 29 спасателей и 10 единиц техники.

Пожар вспыхнул ранее днем. Здание уничтожено практически полностью, в том числе сгорела популярная у местных жителей пиццерия. О причинах возгорания пока не сообщалось.