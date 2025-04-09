В горящем роддоме в Лефортове на момент ЧП рожали четыре женщины

Мосгорздрав: во время пожара в роддоме в Лефортове рожали четыре женщины

Во время пожара в роддоме на Госпитальной площади в Лефортове рожали четыре женщины — их переместили на второй этаж. Огонь в здании потушили за 15 минут — спасатели действовали быстро и слаженно. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«В момент [пожара] в родах находились четыре женщины. Медики быстро и грамотно организовали их безопасное перемещение на второй этаж и продолжили оказывать необходимую помощь», — заявили в ведомстве.

Одна из женщин уже родила. Ребенок и новоиспеченная мама чувствуют себя хорошо, за ними смотрят врачи. Скоро акушеры будут принимать еще троих новорожденных. Ситуацию контролирует департамент здравоохранения.

В МЧС сообщили, что специалисты спасли 39 человек из горящего роддома. Шестерых из них спустили по автолестнице. На месте работали 92 сотрудника и 24 единицы техники.

По данным источника 360.ru, из здания эвакуировали 104 ребенка и 124 женщины. В результате происшествия никто не пострадал.