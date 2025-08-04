В горах под Туапсе поток селя смыл палаточный лагерь детского центра «Орленок»

В Туапсинском районе Краснодарского края поток селя смыл палаточный лагерь, в котором находились дети из лагеря «Комсомольский» центра «Орленок». Как рассказали родители изданию «Подъем» , несмотря на штормовое предупреждение МЧС, сотрудники центра повели детей в поход в район села Широкая Щель.

По словам матери одного из детей, в лагере находились около 60 подростков в возрасте от 11 до 14 лет. Руководили группой вожатые 18–20 лет. Палатки разбили у сухого русла реки. Уже ночью начался сход селя, детей срочно эвакуировали.

Многие потеряли обувь и вещи, часть детей получила ссадины и ушибы. Обошлось без серьезных травм. Родители утверждают, что руководство лагеря не выходит на связь, а детям велели ничего не рассказывать родителям.

Накануне МЧС Краснодарского края действительно сообщало об эвакуации детских туристических групп из села Широкая Щель. К работам привлекли спасателей отрядов «Кубань-СПАС».

Ранее сообщалось, что шторм в Туапсинском районе привел к разливу рек, а десятки катеров унесло в море.