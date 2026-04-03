В горах Дагестана из-за непогоды застряли участники чемпионата по альпинизму

Участники чемпионата России по альпинизму оказались заблокированы в селе Куруш в Дагестане из-за сильнейшей непогоды. Как рассказал 360.ru вице-президент Федерации альпинизма России Александр Яковенко, часть спортсменов не могли покинуть населенный пункт несколько дней.

Сильные ливни и снегопады, которые обрушились на Северный Кавказ, привели к серьезным последствиям. В Куруше ситуация осложнилась тем, что подъездные пути оказались завалены, а техника для расчистки отсутствует. Спортсмены не могли выбраться из села.

«Пять суток не могли спуститься — дорогу полностью завалило. Не было электричества, начались все вытекающие проблемы. Это была катастрофическая непогода. Вопрос стоял не об эвакуации, а просто о том, чтобы уехать», — пояснил Яковенко.

В населенном пункте нет собственной техники для расчистки дорог, поэтому люди вынуждены ждать помощи.

В чемпионате участвовали 18 команд. Некоторым удалось покинуть район до ухудшения погоды, однако часть альпинистов осталась в Куруше.