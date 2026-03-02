В Гонконге кабан ворвался в торговый центр и на станцию метро, ранив 4 человек

В Гонконге дикий кабан устроил переполох в районе У Кай Ша. Животное забежало на станцию метро и в близлежащий торговый центр, ранив четырех человек, сообщило издание The Standard .

В пятницу, 27 февраля, в полицию сообщили о диком животном, пробежавшем по оживленной улице. Кабан сбил с ног по меньшей мере четырех человек. Одного из пострадавших нашли на станции метро, где он лежал с травмами. Сбитых кабаном людей доставили в больницу Принца Уэльского.

Полицейские с щитами оцепили территорию у выезда с парковки жилого комплекса. Они попытались задержать кабана, но безуспешно. Животное прорвалось сквозь толпу журналистов и полицейских, едва не задев нескольких человек.

Затем кабан перебежал дорогу и скрылся в кустах. Полицейские вместе с ветеринаром, оснащенным пистолетом с транквилизатором, отправились на его поиски.

Прошлой осенью в Свердловской области стадо диких кабанов запугало жителей поселка Сагра. Животные часто гуляли около помоек, разрыли все тропы в округе и совершенно не боялись ни людей, ни собак.