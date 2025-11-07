«Страшно даже за хлебом пойти». Стадо кабанов закошмарило целый поселок на Урале

Садоводы из свердловского поселка Сагра опасаются покидать свои дома. Вдоль их участков бродит стадо диких кабанов. Животные разрыли все тропы в округе, свободно разгуливают по дорогам и не боятся ни людей, ни собак, сообщило издание E1.RU .

Животных часто встречают около помоек и рядом с железнодорожной станцией. Местные снимают кабанов на видео и отправляют друг другу, чтобы предупредить о возможной опасности.

«Мы живем в кабаньей осаде, боимся ходить пешком. Престарелым людям и детям трудно добираться от электрички до СНТ и поселка — они постоянно опасаются возможных встреч с дикими кабанами», — рассказали садоводы.

В Сагре все сады окружены высокими металлическими заборами. Однако в профнастиле есть щели, через которые легко проникают кабаны. Жители быстро затыкают их ветками, чтобы защитить свои участки и урожай от животных.

«Вечером темно, кто его знает, где они ходят. Даже собака не поможет! За территорию сада страшно даже за хлебом пойти. Хожу с оглядкой», — сообщила сторож сада «Сагра-8» Людмила.

Кабаны появились в садах еще в прошлом году. Сначала их было немного, но к этой осени их количество заметно увеличилось. Местные жители считают, что виноваты соседи, которые подкармливают кабанов остатками урожая.

Садоводы попросили департамент охраны животного мира принять меры. В Сагре началась охота на кабанов.

