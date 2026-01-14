В гимназии Махачкалы закрыли буфет из-за жалоб на бургеры и шаурму

Буфет с шаурмой закрыли в одной из гимназий Махачкалы после многочисленных жалоб родителей учеников. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Дагестана.

Специалисты ведомства провели проверку, во время которой зафиксировали реализацию запрещенной к использованию в школьном питании продукции.

Готовые кулинарные изделия не только включены в список продуктов, недопустимых для детского питания, но и реализовывались с грубейшими нарушениями.

Через стихийный буфет в школе продавали шаурму, пончики, сэндвичи, хот-доги и заранее приготовленную картошку фри.

«По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении», — отметили в Роспотребнадзоре.

