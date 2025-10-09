Школьники попали в больницу с кишечной инфекцией в Трехгорном

В одной из школ города Трехгорного произошла вспышка кишечной инфекции. Семь школьников попали в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба челябинского главка Следственного комитета.

По предварительным данным, 9 октября несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. Их госпитализировали.

Врачи оценивают состояние несовершеннолетних пациентов как удовлетворительное.

В ведомстве уточнили, что деятельность образовательного учреждения временно приостановили.

В рамках расследования криминалисты проверят соблюдение санитарных требований работниками школы и организаторами детского питания.

Также устанавливаются условия, способствовавшие распространению заболевания.

Ранее сообщалось о массовом отравлении школьников из Приамурья. Дети заболели по пути в санаторий в Кисловодске. Сейчас они находятся на лечении в одной из больниц Самары.