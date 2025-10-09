Школьники попали в больницу с кишечной инфекцией в Трехгорном
Челябинский СК завел дело после вспышки инфекции в школе Трехгорного
В одной из школ города Трехгорного произошла вспышка кишечной инфекции. Семь школьников попали в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба челябинского главка Следственного комитета.
По предварительным данным, 9 октября несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. Их госпитализировали.
Врачи оценивают состояние несовершеннолетних пациентов как удовлетворительное.
В ведомстве уточнили, что деятельность образовательного учреждения временно приостановили.
В рамках расследования криминалисты проверят соблюдение санитарных требований работниками школы и организаторами детского питания.
Также устанавливаются условия, способствовавшие распространению заболевания.
Ранее сообщалось о массовом отравлении школьников из Приамурья. Дети заболели по пути в санаторий в Кисловодске. Сейчас они находятся на лечении в одной из больниц Самары.