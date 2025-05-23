В Германии произошло второе за день нападение на детей с ножом

В центре города Ремшайда в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия два школьника устроили поножовщину. Один из них получил серьезное ранение в ногу, сообщил Bild .

Первый удар нанес 13-летний немецкий школьник. В ответ 11-летний мальчик иракского происхождения выхватил нож, дважды порезал обидчику ногу и сбежал с третьим участником драки.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи заявили, что он получил серьезные раны, но они не угрожают жизни. Полиция задержала владельца ножа, но потом отпустила домой.

Драка в Ремшайде произошла через несколько часов после нападения с ножом в начальной школе в берлинском районе Шпандау. Там 13-летний мальчик ранил 12-летнего и скрылся. Ребенка в тяжелом состоянии прооперировали. Полиция начала розыск преступника.