Ученика с ножевыми ранениями госпитализировали из школы в Берлине

Несколько ножевых ранений получил 11-летний мальчик в школе в берлинском районе Шпандау в результате нападения неизвестного. Пострадавшего ученика срочно госпитализировали, сообщила газета Bild .

По данным издания, врачи провели ребенку срочную операцию, но пока состояние школьника остается тяжелым.

Подробности о нападении пока нет. В школу уже прибыли сотрудники экстренных служб и следователи. Полиция начала расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

«Полиция и пожарные прибыли в начальную школу на Вайнмайстерхорн в 11:30», — уточнила пресс-секретарь полиции города Аня Диршке.

Она добавила, что речь идет о преступлении, но подробностей не раскрыла.

В конце прошлой недели мужчина со спрятанным в трость ножом напал на компанию молодых людей в немецком Билефельде. По данным полиции, ранения получили не менее пяти человек. Свидетели нападения в беседе с журналистами заявили, что вооруженный мужчина устроил резню в толпе. Прохожие повалили злоумышленника на землю, но он вырвался и убежал.