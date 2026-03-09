В Германии обломки метеорита рухнули прямо на крыши жилых домов

Фрагменты метеорита упали на крыши жилых домов на юго-западе Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные полиции.

О попадании раскаленного небесного тела в крыши жилых домов сообщили в регионах Хунсрюк, Айфель и городе Кобленц. В результате происшествия никто не пострадал.

В полиции, не раскрывая пока точных масштабов ущерба, заявили, что опасность миновала. Очевидцы в соцсетях описывали увиденное как ярко светящийся объект с коротким огненным шлейфом. Некоторые жители предполагали, что над страной запустили ракету.

Ранее сотрудники Балтийской таможни не дали незаконно вывезти из России в Великобританию осколок метеорита. Злоумышленники пытались вывезти метеорит в контейнере, выдав его за скульптуру для ландшафтного дизайна.