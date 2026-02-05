Осколок метеорита попытались незаконно вывезти из России в Британию

Сотрудники Балтийской таможни не дали незаконно вывезти из России в Великобританию осколок метеорита. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Владислав Андреевский.

Злоумышленники пытались вывезти метеорит в контейнере, выдав его за скульптуру для ландшафтного дизайна.

Однако проверка показала, что реальные происхождение и стоимость груза отличаются от заявленных. После случившегося возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов.

Ранее таможенники в аэропорту Шереметьево нашли в багаже гражданина Греции, прибывшего из Белграда, 12 незадекларированных икон общей стоимостью 1,3 миллиона рублей. Ему пришлось выплатить штраф, составивший почти половину стоимости товара.