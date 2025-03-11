В Германии госпожа случайно задушила клиента во время БДСМ-сессии

В Германии 38-летняя секс-работница по имени Жаклин С. во время БДСМ-сессии перестаралась с удушением и случайно погубила клиента. Об этом сообщило издание Bild .

Женщина исполняла роль доминатрикс. Ее клиентом оказался 53-летний бизнесмен, который заплатил за БДСМ-сессию 750 фунтов стерлингов (более 85 тысяч рублей), надеясь испытать физические и психологические страдания.

Секс-работница связала ему руки, привязав их к его телу, а затем подвесила к потолку с помощью стальной цепи. При этом она трижды обмотала эту цепь вокруг его шеи.

По словам Жаклин С., бизнесмен провел в таком положении 15 минут, а потом потерял сознание. Она утверждает, что клиент не потел и не дрожал, а также не использовал стоп-слово.

Секс-работница попыталась привести мужчину в чувство, ударив его по гениталиям, но тот уже никак не реагировал. Цепь начала затягиваться на его шее, но у Жаклин не хватило сил, чтобы самой снять его с крюка.

Она вызвала врачей, но они не смогли реанимировать бизнесмена. Мужчину госпитализировали, а спустя три дня он умер от полученных травм. Жаклин С. теперь ожидает судебное разбирательство.

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