Мужчина тайно снимал откровенное видео с подругой и выкладывал в Сети

Жительница Канады Натали Браун случайно узнала, что ее партнер Конор Долан публиковал в своем аккаунте в соцсети откровенные фотографии и видео, причем некоторые были с ее участием. Об этом сообщила британская газета Daily Mail .

Натали рассказала, что взяла ноутбук своего партнера, чтобы поискать рецепты. Это произошло в сентябре 2019 года.

Девушка ввела «f» в веб-браузере, но вместо сайта с едой открылась соцсеть для фетишистов. Она зашла на сайт, где увидела огромное количество откровенных материалов на тему БДСМ, фетишей и всяких извращений.

Браун заметила, что сайт был зарегистрирован на учетную запись с фотографией Долона, который указал свои личные данные и выложил откровенные материалы. На фото она заметила даже их пса Уинстона. Браун прокрутила страницу вниз и увидела видео, где была и она.

«На мгновение я подумала, что это точно я. Это наша квартира. Это моя кровать. Это мое тело», — вспомнила она.

Девушка рассказала, что несколькими месяцами ранее Долон попросил у ее отца благословение на брак с ней. Пара жила в небольшом городке Галифаксе в Новой Шотландии, поэтому она стала бояться, что видео с ней могли увидеть ее соседи или коллеги.

Мужчина умолял не бросать его и согласился ходить на терапию, где выяснилось, что у него имеется зависимость от порнографии.

Браун хотела ему помочь, но спустя четыре года узнала, что он не удалил видео с ее участием на сайте.

Девушка обратилась в CyberScan, подразделение Министерства юстиции Канады, чтобы удалить запись в соцсети, а потом подала на Долона в суд, чтобы защитить себя. Мужчину обвинили в уголовных преступлениях, но он заключил сделку и ему грозит мягкое наказание.

Ранее в Таиланде буддийский монах лишился 50 тысяч бат после секса по видеосвязи.