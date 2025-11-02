В Эстонии рядом с российской границей нашли 250-килограммовую авиабомбу

Гулявший по лесу житель Эстонии нашел 250-килограммовую авиабомбу рядом с населенным пунктом в муниципалитете Нарва-Йыэсуу. Об этом сообщила газета Рostimees .

Мужчина обнаружил снаряд неподалеку от границы с Россией, к бомбе прибыли саперы. Сколько лет снаряду и в какой именно стране его произвели, издание не уточнило. Оно добавило, что специалисты планируют в целях безопасности уничтожить бомбу.

«В деревне Аувере города Нарва-Йыэсуу обнаружена авиабомба. Спасательная служба проводит работы по разминированию», — подчеркнула газета.

Ранее гранату и снаряд от миномета нашли у жителя Таганского района Москвы. Опасные предметы обнаружили у арендатора дома на Марксистской улице.

Оказалось, что среди вещей мужчины находились мина современного производства и граната времен Великой Отечественной войны. Для изучения снарядов на место прибыли кинологи. Других подробностей источник 360.ru не привел.