В Германии бульдог растерзал хозяина и остался сидеть рядом с его телом

В немецком городе Лоне в уличной канаве обнаружили тело 33-летнего мужчины, которого загрыз его питомец — американский бульдог. Об этом сообщила газета Bild .

По словам представителя полиции, результаты вскрытия подтвердили, что мужчина стал жертвой нападения своей собаки.

После того, как бульдог насмерть загрыз хозяина, он остался рядом с его телом. После прибытия на место оперативных служб собака начала себя странно вести. Кроме того, у животного стало резко меняться настроение. Сейчас пес находится в приюте для животных.

Ранее в Иркутской области стая собак чуть не загрызла 10-летнего мальчика. Ребенка спасла услышавшая его крики женщина, отогнавшая стаю и вызвавшая скорую помощь. Собаки сильно искусали школьника.