В Германии бульдог растерзал хозяина и остался сидеть рядом с его телом
В немецком городе Лоне в уличной канаве обнаружили тело 33-летнего мужчины, которого загрыз его питомец — американский бульдог. Об этом сообщила газета Bild.
По словам представителя полиции, результаты вскрытия подтвердили, что мужчина стал жертвой нападения своей собаки.
После того, как бульдог насмерть загрыз хозяина, он остался рядом с его телом. После прибытия на место оперативных служб собака начала себя странно вести. Кроме того, у животного стало резко меняться настроение. Сейчас пес находится в приюте для животных.
Ранее в Иркутской области стая собак чуть не загрызла 10-летнего мальчика. Ребенка спасла услышавшая его крики женщина, отогнавшая стаю и вызвавшая скорую помощь. Собаки сильно искусали школьника.