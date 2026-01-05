Стая собак чуть не загрызла ребенка в Иркутской области

Свора бродячих собак набросилась на десятилетнего школьника в Усть-Куте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области.

Ребенку удалось выжить благодаря выбежавшей на лай и крики женщине. Она отогнала стаю и вызвала скорую.

«Мальчик с множественными укушенными ранами госпитализирован в районную больницу», — отметили в ведомстве.

По факту нападения собак СК возбудил уголовное дело по статье о халатности. Ход расследования проконтролирует региональная прокуратура.

Мэр Усть-Кутского муниципального образования Сергей Анисимов рассказал, что ЧП произошло, когда школьник искал своего пса, который сорвался с цепи. Из-за нападения своры он получил серьезные травмы.

«Врачи сразу же провели операцию — сейчас он находится в реанимации под постоянным наблюдением специалистов», — уточнил мэр.

Утром 6 января ребенка санавиацией доставят в Иркутск для дальнейшего лечения. Также Анисимов сообщил, что скоро в Усть-Кут приедут кинологи для отлова собак, причастных к нападению.

Ранее бездомные псы растерзали девочку в Татарстане. Пострадавшая провела в коме несколько недель и умерла.