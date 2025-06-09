В понедельник на пляже в Геленджике загорелась яхта с туристами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, ЧП произошло 7 июня на яхте «Баунти» около понтонного причала на пляже «Сады морей».
Во время заправки на судне загорелось топливо, начался пожар. В результате ЧП сильно пострадал один из туристов по имени Алексей. Его отвезли в больницу с 70% ожогов тела. Число пассажиров на яхте и членов экипажа на данный момент официально неизвестно.
При этом капитан яхты скрылся с места происшествия, силовики в настоящее время его разыскивают.
Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале сообщила о начале проверки по факту инцидента с яхтой в Краснодарском крае.
Ранее крупный пожар вспыхнул в яхт-клубе на Пестовском водохранилище в Мытищах. Очаг пожара находился в ангаре для хранения маломерных судов. В в загоревшем металлическом помещении находись две лодки. Огонь успел охватить тысячу квадратных метров.
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