Ангар с двумя лодками сгорел в яхт-клубе в Мытищах

Крупный пожар вспыхнул 20 июня в яхт-клубе на Пестовском водохранилище в Мытищах. Обстоятельства ЧП начала выяснять Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Очаг возгорания находился в ангаре для для хранения маломерных судов. После окончания проверки прокуратура примет комплекс мер прокурорского реагирования, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В региональном главке МЧС уточнили, что в загоревшем металлическом ангаре находись две лодки. Огонь успел охватить тысячу квадратных метров.

Пожар ликвидировали более 25 специалистов и семь единиц техники.

«Информация о пострадавших не поступала», — добавили в МЧС.

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