Воспитательницу в Северодвинске сняли за издевательствами над детьми

СКР возбудил уголовное дело по факту насилия в детсаду в Северодвинске

Воспитательницу детсада в Северодвинске заподозрили в насилии над подопечными. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Архангельской области.

О жестоком обращении с детьми стало известно из СМИ. По результатам прокурорской проверки Следком возбудил уголовное дело по статье 156 УК России («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации»).

Попавшее в интернет видео с агрессивной воспитательницей сняла няня детского сада, сообщил мэр Северодвинска Игорь Арсентьев на странице во «ВКонтакте». Он пообещал провести в учреждении проверку и строго наказать ответственных.

«Воспитатель хотела уволиться по собственному желанию, но в понедельник в этом желании ей будет отказано. Сначала будет официальное отстранение от работы, затем будем настаивать на увольнении сотрудника по статье», — сказал градоначальник.

Ранее в истязании детей обвинили воспитательницу в ЯНАО. Она долгое время применяла насилие по отношению к двум подопечным.