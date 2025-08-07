В Геленджике остановили «чача-мобиль» после массового отравления

На фоне сообщений о гибели людей от суррогатной чачи в Краснодарском крае, в Геленджике полицейские остановили автомобиль, набитый бутылками самодельного алкоголя. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В рамках рейдов, начавшихся после отравлений жителей Адлера и туристов из Комсомольска-на-Амуре, правоохранители остановили так называемый «чача-мобиль». За рулем находился 55-летний уроженец Абхазии. Внутри машины обнаружили 161 литр алкоголя, предположительно самодельной чачи.

Всю партию изъяли и направили на экспертизу. Правоохранители продолжают проверку поставщиков нелегального алкоголя в регионе.

Ранее сообщалось, что количество погибших от некачественной чачи с рынка в Адлере увеличилось до 12 человек. По данным журналистов, за последние сутки от отравления скончались еще четверо — житель Пскова и трое граждан ДНР.