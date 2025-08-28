В Геленджике эвакуировали базу отдыха рядом со вспыхнувшим после атаки БПЛА лесом
В Геленджике приняли решение эвакуировать базу отдыха, расположенную рядом с лесом, где начался пожар после падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
«На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», — написал он.
Тушение лесного пожара продолжается. При поддержке регионального управления МЧС на место направили вертолет, однако его работе мешает боковой ветер.
К тушению привлекли 20 единиц техники и около 100 человек личного состава.
Ранее стало известно, что возгорание в лесном массиве после падения обломков дрона началось в трех очагах. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет.