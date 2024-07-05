В ФСБ опровергли нападение на здание воронежского управления ведомства

Фото: РИА «Новости»

На здание воронежского УФСБ никто не нападал. Об этом 360.ru заявил дежурный по управлению.

«Все хорошо. Без комментариев», — подчеркнул он.

О нападении на управление силового ведомства сообщил Telegram-канал «Площадь». По данным источника канала, погиб один человек, а здание оцепили.

Telegram-канал «Вести. Воронеж» уточнил, что обстановка возле управления спокойная.

«Оцепления и работы спецслужб нет», — указали авторы публикации, проиллюстрировав ее фотографией с места.

В кадр попало само здание и припаркованные рядом автомобили. На фото не видно оцепления и сотрудников ведомства.

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