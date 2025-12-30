В Эстонии сильный ветер опрокинул автобус с россиянами

В Эстонии двухэтажный пассажирский автобус перевернулся из-за сильного ветра. Об этом сообщили «Известия».

Транспортное средство следовало из Таллина в Нарву, ЧП произошло на трассе во вторник, 30 декабря.

Известно, что среди пассажиров оказались россияне. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, обошлось без погибших.

«Других свободных автобусов нет, люди вынуждены добираться до точки назначения своим ходом», — добавил источник издания.

Ранее стало известно, что школьный автобус попал в ДТП в Ингушетии. Он столкнулся с автомобилем «Нива». Пострадали как минимум трое детей. Причины аварии устанавливаются.