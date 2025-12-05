Школьный автобус попал в ДТП в Ингушетии, пострадали трое детей

Автомобиль «Нива» столкнулся со школьным микроавтобусом «Газель» на въезде в столицу Ингушетии Магас, пострадали трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

От удара микроавтобус опрокинулся. Школьников отправили в Детскую республиканскую клиническую больницу, их жизни ничто не угрожает. Водитель «Нивы» не пострадал. Причины аварии устанавливаются.

Ранее школьный автобус с тремя детьми в салоне перевернулся в Давлекановском районе Башкирии. Предположительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Одному из пассажиров понадобилась госпитализация.