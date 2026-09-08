В Ессентуках молодой водитель без прав сбил восьмилетнего ребенка

Восьмилетнего ребенка сбил водитель без прав в Ессентуках. Мальчик переходил дорогу не по зебре, сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края .

По предварительной информации, 21-летний водитель Lada Granta сбил школьника на улице Гагарина. Ребенок переходил дорогу, переход был недалеко и находился в зоне видимости. Мальчик получил травмы, его госпитализировали.

Правоохранители установили, что у автомобилиста не было водительского удостоверения. В его отношении составили административные материалы. По факту ДТП начали проверку, обстоятельства аварии уточняют.

Ранее в Кирове ребенок выпал из машины, когда водитель поворачивал с одной улицы на другую.