Короткое замыкание произошло в Эрмитаже утром 12 января

Утром 12 января в четырехэтажном здании музея «Государственный Эрмитаж» произошло короткое замыкание. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 6:19 по московскому времени. Замыкание случилось на четвертом этаже в помещении серверной.

К музею съехались пять единиц техники и 24 человека личного состава. К 6:55 замыкание удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что из Красноярской филармонии экстренно эвакуировали 600 человек из-за задымления. Оно началось из-за короткого замыкания кабеля, но обошлось без последующего горения.