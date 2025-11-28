В Енисейске мужчина набросился на мэра на личном приеме

Утром 28 ноября в Енисейске произошло нападение на главу города Валерия Никольского. Информацию о ЧП NGS24.RU подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета.

В 09:35 на прием к Никольскому пришел 46-летний мужчина К. Местный житель сначала оскорбил мэра, а затем ударил его.

Глава Енисейска получил травмы и попал в больницу, а нападавшего задержала полиция. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Как уточнили журналисты, К. известен своей вспыльчивостью и уже был судим.

В Следкоме позже пояснили, что завели уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее неизвестные прямо на улице напали на мэра города Хердеке в Германии Ирис Штальцер. Женщина получила ножевые ранения в живот и спину. Она добралась до дома, где ее нашли приемные дети. Мэр попала в больницу в тяжелом состоянии.