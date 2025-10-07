Мэра города в Германии изрезали прямо посреди улицы

На мэра города Хердеке в немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия Ирис Штальцер напали неизвестные посреди улицы. Об этом сообщила газета Bild .

По ее информации, 57-летняя женщина получила ножевые ранения в живот и спину. После этого она добралась до дома, где ее, израненную, и нашли приемные дети. Сейчас мэр в больнице в тяжелом состоянии.

Нападавших ищут, их мотивы пока неизвестны. Штальцер возглавила город всего 10 дней назад, она представляет Социал-демократическую партию.

