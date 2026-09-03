В Энгельсе неизвестный пытался застрелить военного

СК возбудил уголовное дело после покушения на жизнь военного в Энгельсе

В городе Энгельсе Саратовской области неизвестный несколько раз выстрелил в военнослужащего и ранил его. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

На месте преступления нашли несколько гильз и пуль от огнестрельного оружия. Следователи и криминалисты СК России совместно с оперативными службами устанавливают полную картину произошедшего и выявляют личности преступников.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте оружия.

Ранее в Туле неизвестный пытался застрелить главного конструктора FPV-дронов Андрея Черезова. Предпринимателя госпитализировали с тяжелым ранением.