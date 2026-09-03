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    В Энгельсе неизвестный пытался застрелить военного

    СК возбудил уголовное дело после покушения на жизнь военного в Энгельсе

    Фото: РИА «Новости»

    В городе Энгельсе Саратовской области неизвестный несколько раз выстрелил в военнослужащего и ранил его. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

    Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

    На месте преступления нашли несколько гильз и пуль от огнестрельного оружия. Следователи и криминалисты СК России совместно с оперативными службами устанавливают полную картину произошедшего и выявляют личности преступников.

    Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте оружия.

    Ранее в Туле неизвестный пытался застрелить главного конструктора FPV-дронов Андрея Черезова. Предпринимателя госпитализировали с тяжелым ранением.