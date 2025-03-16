В Энгельсе автомобиль провалился под землю

На парковке магазина в Энгельсе обрушилось дорожное покрытие. Легковой автомобиль наполовину ушел под землю. Рабочие оградили территорию, чтобы поднять его на поверхность, сообщила пресс-служба районной администрации.

«Сотрудники управления ГО и ЧС администрации Энгельсского муниципального района на месте провала грунта и асфальтового покрытия по адресу Молодежная, 5а провели осмотр места провала и работу по ограждению участка», — сообщили власти.

Перед эвакуацией автомобиля представители администрации зафиксируют произошедшее. Это поможет установить причину обрушения грунта.

Местные паблики сообщили, что манипулятор уже достал машину из ямы. Никто не пострадал, потому что в момент обвала салон был пуст.

Аналогичный случай произошел в Уфе. Из-за просадки грунта на восемь метров провалилась Lada Kalina.