Lada Kalina провалилась под землю во дворе в Уфе

В Уфе припаркованный во дворе жилого дома автомобиль провалился под землю из-за просадки грунта на глубину восемь метров. В результате ЧП никто не пострадал, сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города.

ЧП произошло на улице Интернациональной, под землю ушел автомобиль Lada Kalina. На место прибыли экстренные службы, в том числе спасатели управления.

При помощи спецтехники отечественную легковушку извлекли из провала, опасный участок глубиной восемь метров и диаметром семь метров огородили. Машина получила механические повреждения.

Также спасатели эвакуировали несколько автомобилей, припаркованных неподалеку от места просадки грунта.

«Из людей никто не пострадал, причина инцидента устанавливается. Запланировано проведение заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского района», — отметили в управлении.

В феврале автомобиль провалился под лед в Приморье.