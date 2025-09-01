Последствия обрушившейся на Энергодар пыльной бури попали на фото

Мощная пыльная буря обрушилась на Энергодар. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале .

«Первого сентября над Энергодаром пронеслась мощная пыльная буря. По рассказам очевидцев, шквалистый ветер, сопровождавший бурю, был настолько сильным, что его порывы ломали деревья и разметали мусор», — написал он.

Пухов показал кадры с последствиями разгула стихии. Он также уточнил, что обошлось без пострадавших. Ущерб, нанесенный городу непогодой, уточняется. Пухов поблагодарил коммунальные службы за проделанную работу.