В елизовской школе умерла 15-летняя ученица

В одной из школ в городе Елизове скончалась 15-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Камчатского края.

«Сегодня в школе скончалась 15-летняя ученица. Прибывшие на место ЧП медики скорой констатировали у ребенка клиническую смерть», — заявили в министерстве.

Причины случившегося выясняют. Медики проведут экспертизу. В Минздраве выразили искренние соболезнования родным и близким школьницы.

Ранее в Ульяновской области 12-летняя девочка умерла прямо во время школьной линейки. На мероприятии была сильная жара, ее класс находился под солнцем.

Ученица почувствовала себя плохо, потеряла сознание. Ее доставили в реанимацию, врачам удалось ненадолго пробудить пациентку, но вскоре она скончалась. У ребенка были проблемы с сердцем. В СК начали проверку по факту случившегося.